Marijan Griebel aus Hahnweiler und Beifahrer Tobias Braun aus Maikammer greifen erneut nach dem Titel eines Deutschen Rallye-Meisters. Das Duo startet für das Team Pole Promotion im neu entwickelten Skoda Fabia RS Rally 2.

Der tschechische Automobilhersteller, der seit 1991 zum Volkswagen-Konzern gehört, hat ein neues Rallyeauto entwickelt, den Skoda Fabia RS Rally 2. Pole Promotion aus Bückeburg wurde vor drei Jahren gegründet und möchte an die erzielten Erfolge im Jahr 2022 mit dem Volkswagen-Polo GTI R 5 anknüpfen. „Das Ziel ist klar: Wir wollen als Team den Titel holen“, sagen Marijan Griebel und Tobias Braun. „Die aktuellen Tests sind daher sehr wichtig.“

Dennis Rostek, selbst erfolgreicher Rallyepilot und Chef der Agentur Pole-Promotion, freut sich auf die neue Saison. „Mit Marijan Griebel haben wir einen der besten deutschen Rallye-Fahrer im Aufgebot“, stellt er fest. Der 28-jährige Tobias Braun holte den nationalen Titel im Jahr 2019 mit Fabian Kreim, damals in einem Skoda Fabia R5.

„Die Saison 2022 ist für das Team abgehakt“, betont das Duo. Bekanntlich fehlte am Ende ein Punkt zur Deutschen Rallye-Meisterschaft. Mit dem neuen Fahrzeug streben Marijan Griebel den dritten und Tobias Braun den zweiten nationalen Titel an. Der Auftakt ist Ende März mit der Rallye Erzgebirge mit Start und Ziel in Stollberg. Geplant waren sechs Veranstaltungen, wobei kürzlich durch den Rückzug des Automobil-Clubs von Deutschland die Sachsen-Rallye aus dem Kalender gestrichen wurde. Derzeit laufen Verhandlungen über eine Ersatzveranstaltung.