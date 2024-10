Dass von links ein Fahrradfahrer kam, hatte er übersehen: Ein Autofahrer hat am Mittwoch einen Unfall verursacht, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzt hat. Wie die Polizei mitteilt, habe der Autofahrer gegen 11.15 Uhr aus der Roßlaufstraße in die Branchweilerhofstraße einbiegen wollen, als er den bevorrechtigen Fahrradfahrer übersah. Da dieser laut Polizei bei dem Zusammenprall nur leicht verletzt wurde, war die Unterstützung durch Rettungskräfte nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.