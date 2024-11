Zwei bislang noch unbekannte Männer sind am Sonntag, 15.30 Uhr, vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Laut einer Mitteilung fiel der Besatzung eines Streifenwagens auf der Südumgehung von Maikammer im Begegnungsverkehr ein schwarzer Mercedes mit zwei männlichen Insassen auf, weil das amtliche Kennzeichen fehlte. Als dessen Fahrer bemerkte, dass die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, setzte er seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Kurze Zeit später war das Fahrzeug der Mitteilung zufolge auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters abgestellt. Von den zwei Insassen fehlte jede Spur. Das Auto wurde sichergestellt und die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu den zwei Gesuchten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.