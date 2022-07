Bereits am Freitag ist die Neustadter Polizei gegen 12.30 Uhr zu einem Randalierer in Duttweiler gerufen worden. Laut Pressemitteilung vom Montag verhielt sich der 34-Jährige beim Eintreffen der Streifenpolizisten aggressiv und so aufbrausend, dass sich Schaum vor seinem Mund bildete. Mehrere Versuche, beruhigend auf ihn einzuwirken, seien erfolglos geblieben. Als der Mann bedrohlich auf die eingesetzten Beamten zugegangen sei, sei ihm der Einsatz eines Distanzelektroimpulsgerätes (auch Taser genannt) angekündigt worden. Weil er darauf nicht reagiert habe, hätten die Beamten den Taser gegen den Mann eingesetzt. Der 34-Jährige blieb laut Polizei unverletzt und wurde anschließend in ärztliche Obhut gebracht. Er sei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Der Grund für den Zustand des 34-Jährigen sei bislang unbekannt.