Am Donnerstag um 14.15 Uhr war es endlich soweit: Der neu gestaltete Piratenspielplatz in der Wallgasse wurde offiziell von Oberbürgermeister Marc Weigel und den anwesenden Kindern eingeweiht.

Nach mehreren Bürgerbeschwerden aufgrund des in die Jahre gekommenen und maroden Holz-Piratenschiffes wurde in den vergangenen Wochen für den Spielplatz ein neues Schiffswrack gebaut. Dieses soll beständiger und nachhaltiger als das Vorgängerschiff sein. Mit einer Grundfläche von 20 mal 15 Metern bietet es ebenfalls eine größere Vielfalt an Spielmöglichkeiten für die Kinder, betont die Stadt. Der Einsatz von Metall und ummantelten Stahlseilnetzen garantiere zudem eine längere Lebensdauer für die Spielmöglichkeiten. Auf dem Wrack können die Kinder mithilfe der Seile auf eine Höhe von 4,50 Meter klettern. Wer nicht klettern möchte, kann die neue Rutsche verwenden.

Die gesamte Fläche von 750 Quadratmetern bietet den Kindern neben dem Schiffwrack auch eine spiralförmige Kletterstruktur, welche angelehnt an das Thema „Wasser“ einen Kraken darstellen soll, der das Schiff angreift. Der Kraken ist aus Bögen mit verschiedenen Biege-Radien zusammengesetzt. Ein Spielhaus, das seitlich zur Hauptspielanlage liegt, ist für Kleinkinder ab drei Jahren gedacht und besitzt ebenfalls eine Rutsche.

Bänke werden noch montiert

In den kommenden vier Wochen soll die Anlage noch um fünf Bänke sowie vier Mülleimer erweitert werden. Wenn die Wiese zum Ufer des Bachs begrünt ist, wird diese ebenfalls als Spielzone dienen. Die Kosten für das neue Spielgerät und die Montage belaufen sich auf 175.000 Euro. Der große Aufwand hat sich offensichtlich gelohnt, denn nach der Wassertaufe, die Oberbürgermeister Marc Weigel und die Kinder mit wassergefüllten Luftballons vornahmen, gingen die Kleinen sofort auf die Spielfläche und nahmen die neuen Geräte in Beschlag. Besonders gut kamen die Rutschen an. Auch der Kletterturm des Wracks wurde erklommen. Insbesondere die Eltern scheinen mit der neuen Spieleauswahl zufrieden zu sein. „Nur ein paar Schattenplätze wären noch schön“, merkten einige der Eltern rund um die Einweihung an. Der Spielplatz bietet ihnen zufolge allerdings nun mehr Möglichkeiten zum Rumtoben und sei damit eine gelungene Verbesserung im Vergleich zum alten Piratenschiff.