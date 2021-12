Fünf Platzierungen für drei Neustadter Weinbau-Betriebe gab es jüngst bei Meiningers Deutscher Pinot-Preis: Bei 550 eingereichten Weinen in acht Kategorien landete das Hambacher Weingut Naegele in der Kategorie Grauburgunder trocken mit dem 2020er Am Heidengraben Hambach und in der Kategorie Cuvées trocken mit dem 2019er Chronos Chardonnay jeweils auf dem zweiten Platz. Das Haardter Weingut Müller-Catoir kam in der Kategorie rest- und edelsüß mit dem 2007er Herrenletten Weißer Burgunder Trockenbeerenauslese aufs Siegertreppchen. Die Weinbiet Manufaktur Mußbach erreichte in der Kategorie Premium Chardonnay trocken mit dem 2019er Philipp Bassler Großes Gewächs den zweiten Platz und in der Kategorie Cuvées trocken mit dem 2020er Von Ersten Lagen Weißer Burgunder/Chardonnay trocken den dritten Platz.