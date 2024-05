Auf Wunsch der Gemeinde fand der Meckenheimer Pflanzenmarkt in diesem Jahr an einem Sonntag statt. Nach anfänglicher Skepsis stellte sich jedoch heraus, dass sich der Wochentagstausch gelohnt hatte. Zur Eröffnung um 11 Uhr strömten viele Pflanzenfreunde auf den Rathaushof.

Marktorganisator Rainer Rausch hatte für ein ausgewogenes und vielseitiges Angebot gesorgt, das bei den Besuchern gut ankam. Mit der Resonanz waren alle Marktaussteller sehr zufrieden, so auch Anja Riedel aus Neuhofen, die regelmäßig mit ihrem Pflanzenstand auf dem Pflanzenmarkt steht. „Die Leute haben sonntags einfach mehr Zeit“, gab sie zu bedenken.

Als weiterer Publikumsmagnet und musikalische Bereicherung für den Markt stellte sich das 20-minütige Earth-Choir-Klima-Konzert des Kinderchors „Sing mit uns“ des Gesangvereins Meckenheim heraus, der dabei kräftig von den „Notenhüpfern“ aus Lachen-Speyerdorf unterstützt wurde. Die 30 Kinder präsentierten sechs rhythmisch flotte Lieder mit Titeln wie „Alles hängt mit allem zusammen“, „Jeder Teil dieser Erde“ oder „Im Namen der Kinder“, deren Texte viele der Erwachsenen im vollen Rathaushof nachdenklich stimmten. Die Kinder bekamen großen Applaus. Den Chor leitete Silke Schick, die Klavierbegleitung übernahm Achim Scheumann.

Lila Luzi und Benarys Blaukönigin

Peter Schmid, allgemein als „Chili-Peter“ bekannt, hat mittlerweile seine Stammkundschaft, die es lieber von Anfang bis mittelscharf vorzieht und zielgerichtet einkauft. Der angekündigten Hingucker „Blue Christmas“ war schon vorab ausverkauft, dafür waren aber andere dunkelblättrige Chili dabei, wie der „Explosive Ember“ oder auch die „Lila Luzi“. Auch diese Sorten blühen lila und die Früchte reifen in vielerlei Farbnuancen. „Das ist essbare Deko“, so Schmid.

Diethelm Braun und Thomas Large verkauften überwiegend ihre Tomatenpflanzen, und auch am Stand des Vereins Freie Saaten gingen eher Jungpflanzen. So war die frühe Auberginensorte Benarys Blaukönigin in null Komma nichts ausverkauft.

Nach einjähriger Pause war wieder die „Goisemer Ganerb-Imkerin“ Martina Hoffmann mit ihren Imkereiprodukten vertreten. In ihrem Angebot hatte sie kleine, nachhaltige Geschenke für den Mutter- und Vatertag. Mit den aus Naturmaterialien gestalteten „Beechteln“ unterstützt sie die Charity-Aktion der Initiative „Goise blüht auf“. Diese setzt sich in Geinsheim für eine naturnahe Umgestaltung einer vernachlässigten Grünfläche ein.

Die Landauerin Natascha Jacky ist auf Teneriffa aufgewachsen und bereitet die traditionelle kanarische Sauce Mojo in grün und rot nach Originalrezept zu. Sie war mit ihrem Sortiment zum ersten Mal auf dem Pflanzenmarkt und freute sich über die gute Resonanz. Auch die Stände von Patrick Orth aus Rhodt, dem Meckenheimer Gerd Metz und Oksana Kreitner aus Hochdorf waren gut frequentiert. Ihnen geht es weniger um den Verkauf. Für sie ist der Markt eine gute Werbung für ihre ausgefallenen Arbeiten aus Holz, Metall und Stoff.

Marktgeld für Steinkauz-Niströhren

Weiter informierte die Umweltgruppe Unke über „Naturnahes Gärtnern“ und warb für die nächste Wanderung, am 18. Mai mit Einblicken „ins Innere der Erdgeschichte“ bei Deidesheim und Forst.

Mit dem eingesammelten Marktgeld wird das Material für Steinkauz-Niströhren besorgt, erklärte Marktleiter Rausch. Das Zusammensetzen übernehmen die Aktiven Meckenheimer. Diese Nisthilfen werden auf der Meckenheimer Streuobstwiese für mehr Artenvielfalt sorgen.