Die Pfalzwein-Werbung hat am Dienstag in Edenkoben die besten 20 Jungwinzern der Pfalz gekürt. Unter den Geehrten sind einige Winzer aus Neustadt und der Region. „Die Weinbauregion Pfalz mit über 1100 starken Betrieben schafft es wie keine andere Region, Jahr für Jahr eine große Anzahl an ganz eigenständigen und selbstbewussten Nachwuchswinzern hervorzubringen“, resümierte Boris Kranz, Vorsitzender der Pfalzwein-Werbung. Eine große Stärke seien der Dialog untereinander und die Leidenschaft, mit der alle Betriebe an der Qualität der Weine arbeiteten. Dies habe für ein sehr dichtes Teilnehmerfeld, gesorgt. Kranz. „Wir sind froh, dass wir neue Zugpferde haben, um den Pfälzer Wein deutschlandweit jung und dynamisch zu präsentieren“, bekannte der Pfalzwein-Vorsitzende.

Die Blindverkostung und Auswahl der Weinmacher für die nächste Generation für „Die Junge Pfalz“ nahm eine Jury unter der Leitung von Peer F. Holm, Präsident der Sommelier-Union Deutschland, vor. In den kommenden zwölf Monaten treten die 20 jungen Winzer als MarkenbotschafterInnen des Pfälzer Weins unter dem Namen „Die Junge Pfalz“ deutschlandweit auf. Die Jungwinzer erwartet eine Reihe an Terminen, um die Gruppe und ihre Weine prominent zu platzieren. Mit dabei sind: Michael und Thomas Andres (Weingut Andres), Deidesheim; Felix Estelmann (Weingut Estelmann), Gimmeldingen; Kathrin Otte (Weingut Mehling), Deidesheim; Lukas Rheinhardt (Weingut Rheinhardt), Niederkirchen; Gabriel und Simon Scheuermann (Weingut Scheuermann), Niederkirchen; Patricia und Julian Schreieck (Wein- und Sekthaus Volker und Bernd Schreieck), Maikammer; Jonas, Philipp und Lukas Seckinger (Weingut Seckinger), Niederkirchen; Hans-Christoph Stolleis und Florian Haas (Weingut Peter Stolleis), Gimmeldingen-Mußbach.