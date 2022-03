In der von der Fördergemeinschaft Herrenhof Mußbach initiierten Reihe „Lebendige Pfalz in Geschichte(n)“ spricht der Kaiserslauterer Historiker Roland Paul am Sonntag über die Amerika-Auswanderung aus der Pfalz.

In seinem Rückblick hebt der frühere Direktor des „Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde“, der der Geschichte der Pfälzer in den USA vor Ort auf zahlreichen Forschungsreisen nachspürte, hervor, dass die Pfalz, die nach dem Dreißigjährigen Krieg ein begehrtes Zielland vieler Einwanderer war, im 18. und 19. Jahrhundert zu einer klassischen Auswanderungsregion wurde. „Die Bezeichnung ,Pfälzer’ oder ,Palatine’ war in England, Irland und Nordamerika bald ein Sammelbegriff für deutsche Einwanderer schlechthin“, erklärt er. Tausende von Pfälzern, denen die ökonomischen Verhältnisse in der Heimat keine Zukunftschancen mehr boten, suchten im kolonialen Nordamerika und später in den unabhängigen USA ein neues Zuhause. Ihre Spuren finden sich noch heute vor allem in Pennsylvania, der „Pfalz Amerikas“, in New York sowie in North und South Carolina, aber auch im Mittleren Westen und in Kalifornien. Eine besonders große Welle erreichte das Land nach der gescheiterten Revolution von 1848/49.

Das Besondere an dieser Veranstaltung: Der Referent lässt die Auswanderer selbst zu Wort kommen und zitiert aus Briefen, die sie aus Amerika nach Hause schrieben. Darüber hinaus lockert Paul seinen Vortrag, den er auch mit zahlreichen Bildern illustriert, durch Auswanderungslieder auf wie etwa das bekannte Abschiedslied „Jetzt ist die Zeit und Stunde da, wir ziehen nach Amerika“.

