Am Samstag und Sonntag, 17./18. August, erwacht ein Paradies für Gartenliebhaber erneut zum Leben: Der Ortskern von Maikammer verwandelt sich an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr in den 23. Pfälzer Gartenmarkt.

Rund 120 Aussteller aus der Region und dem Umland präsentieren eine beeindruckende Auswahl und Vielfalt an Gartenprodukten und Pflanzen. Von Baumschulen über Staudengärtnereien bis hin zu mediterranen Kübelpflanzen, Rosenraritäten, Kräutern, Sämereien, Kakteen, Bonsai und Bambus finden Gartenfreunde alles, was das Herz begehrt.

Daneben verwandeln verschiedene Gartenbaufirmen Straßenecken und Plätze in blühende Gartenanlagen und bieten das nötige Gartengerät für Hobbygärtner an. Informations- und Bücherstände versorgen die Besucher mit Gartentipps und hilfreichen Ratschlägen bei Problemen. Im Angebot sind In- und Outdoor-Accessoires, Holzwaren, Töpferwaren sowie Schmuck, und an Naturkostständen gibt es Köstlichkeiten aus frischen Gartenprodukten. Die örtliche Gastronomie und Vereine sorgen für das kulinarische Programm am Gartenmarkt-Wochenende.

Vorträge zu Gartenthemen

Direkt an den Ständen gibt es Vorträge und Vorführungen zu Gartenthemen: Biogärtnerei Christian Herb, Tomatenverkostung am Stand (Samstag, 16 Uhr); Europäische Bambusgesellschaft, Reinhard Trautmann: Fragen zum Thema „Bambus und Exoten“ (Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr); Pfalz-Feigen, Diana Burek: Schneiden und Pflanzen von Feigenbäumen (Samstag und Sonntag, jeweils 14 Uhr); Solarwaterpump, Andreas Medart: Funktionsweise und Einsatzgebiete von Pumpsystemen (Samstag und Sonntag, jeweils 11 und 14 Uhr); Bildhaueratelier Bettina Morio (Vorführungen mehrmals täglich).

Im nahe gelegenen Mediterranen Garten werden Führungen mit dem Pflanzenexperten Peter Straub angeboten (Samstag und Sonntag, 14 Uhr, acht Euro pro Person, Anmeldung: www.maikammer.de/erlebnistouren_buchen.html).

Besuchern wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Wer mit dem Auto anreist, kann vom Pflanzendepot Gebrauch machen. Hier können die erworbenen Schätze deponiert und bei Abreise mit dem Fahrzeug abgeholt werden. Der Eintritt ist frei.

Info

Informationen und Flyer zum Pfälzer Gartenmarkt gibt es bei der Tourist-Information Maikammer, Markstraße 5, 06321 850930, oder auf www.maikammer.de/Gartenmarkt.html.