Der ehemalige Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier ( CDU), wird dabei sein, wenn die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, die Stiftung Hambacher Schloss und das Frank-Loeb-Institut der RPTU Kaiserslautern-Landau zum vierten Hambacher Gespräch 2024 einladen. „Marktkräfte, Bürokratie und soziale Verantwortung. Vertrauen in die Wirtschaft“ lautet das Thema am Donnerstag, 7. November, ab 19 Uhr im Festsaal des Hambacher Schlosses. Mit Altmaier und dem Publikum diskutieren wird Aysel Yollu-Tok, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Der Eintritt ist frei, namentliche Anmeldungen unter anmeldung@hambacher-schloss.de.