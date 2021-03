Eine gute Nachricht für Meckenheim: Der Weißstorch „Macko“, für den die Gemeinde anlässlich ihres 1250-jährigen Bestehens 2018 die Patenschaft übernommen hatte, ist gesund und munter aus dem Süden zurückgekommen. Das teilt Karin Hechler von der „Aktion Pfalzstorch“ in Landau mit. Der Storch habe sich in Bornheim (Kreis Südliche Weinstraße) im Nest auf dem Dach des Anwesens Hauptstr. 18 niedergelassen. Zwar gibt es auch in Meckenheim seit langem einen Storchenturm, jedoch hat sich bislang noch kein Storch im Ort angesiedelt. Aufsehen erregte vor sieben Jahren ein Exemplar, das sich für die Bäume des Friedhofs als Nistmöglichkeit interessiert hatte.