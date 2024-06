Die SPD-Fraktion im Neustadter Stadtrat hat bei ihrer konstituierenden Sitzung Pascal Bender erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die Wahl erfolgte einstimmig, teilte die Fraktion am Donnerstag mit. Bender ist seit 15 Jahren für die SPD im Stadtrat und erzielte bei der Kommunalwahl am 9. Juni die meisten Wählerstimmen der SPD. Zu Stellvertretern wählte die Fraktion den Angaben zufolge Michael Landgraf und Mira Walter, die beide neu in dieser Funktion sind. Landgraf war bereits in der zurückliegenden Periode Mitglied des Stadtrats. „Walter, als Vertreterin der jungen Generation, bringt frische Perspektiven in die Stadtratsarbeit ein“, teilte die SPD mit. Beide gehören dem erweiterten Vorstand der SPD Neustadt an. Die Sozialdemokraten sicherten sich bei der Wahl sieben Sitze im Stadtrat.