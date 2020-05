Auch das „Palatia Jazz“-Festival wird abgesagt: „Lange haben wir gewartet, um herauszufinden, ob es nicht doch noch eine Möglichkeit gibt, die Konzerte zu realisieren“, teilt Festivalleiterin Suzette Yvonne Moissl von der in Deidesheim beheimateten Agentur „SYM-Kulturmanagement“ mit, doch letztlich habe man kapituliert, weil die Termine selbst mit den jetzt verkündeten Lockerungen aufgrund der zu erwartenden deutlich verringerten Besucherkapazitäten „aller Voraussicht nach in die Unwirtschaftlichkeit führen“ würden. Damit entfällt auch das am 4. Juli im Park der Villa Böhm geplante Doppelkonzert mit der estnischen Sängerin Kadri Voorand sowie dem skandinavischen Trio „Rymden“.

Das gesamte Festival-Programm werde nun ins Jahr 2021 verschoben, wie das bereits mit dem Kultursommer Rheinland-Pfalz geschehen ist. An dessen Motto „Kompass: Europa Nordlichter“ hatte sich auch das Jazzfestival angelehnt und diesmal vor allem Künstler aus nordeuropäischen Ländern eingeladen. Neuer Termin für das Konzert mit Voorand und „Rymden“ wäre demnach 10. Juli 2021, Veranstaltungsort allerdings nicht mehr Neustadt, sondern Germersheim. Bereits erworbene Eintrittskarten für die verschobenen Konzerte behalten nach Moissls Angaben ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden. Der Ticketaccount bei www.reservix.de und die Homepage www.palatiajazz.de würden in den nächsten Tagen auf die neuen Termine umgestellt.