In der Forstgasse 77 in Haßloch hat die DHL Group einen Paketshop eingerichtet. Dort kann man Briefmarken kaufen, Pakete versenden, abholen oder an den DHL-Paketshop schicken lassen, Paket-/Retouren-Label ausdrucken lassen und Retouren an teilnehmende Händler unverpackt abgeben. Partner der DHL Group ist dort seit dem 1. Juli die Alexander Jung, Luca Fuchs & Pascal Glagla GbR. Geöffnet ist der Paketshop an 60 Stunden in der Woche von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 18 Uhr.

Unter www.postfinder.de finden Kunden alle Standorte der Filialen und Paketshops inklusive der Öffnungs- und Versandschlusszeiten sowie des Service- und Leistungsangebots. Außerdem sieht man, wo Pack- und Poststationen sowie Briefkästen stehen. Derzeit verfügt die Deutsche Post nach eigenen Angaben bundesweit über 36.000 Paketannahmestellen.