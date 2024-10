Ein 40-Jähriger aus Haßloch ist am Montag um 12.25 Uhr in Neustadt in der Talstraße von der Polizei kontrolliert worden. Nach Angaben der Polizei stellte sich heraus, dass der Mann weder im Besitz eines Führerscheins war noch nüchtern fuhr. Er stand unter dem Einfluss von Amphetamin und Methamphetamin. Der Mann war bereits zweimal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig geworden. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten eine geringe Menge Amphetamin, die sie sicherstellten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, und sein BMW wurde beschlagnahmt, um eine Einziehung zu ermöglichen. Nun erwartet den 40-Jährigen ein Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Zusätzlich wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.