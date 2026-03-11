Ein 59 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Mittwoch um 12.20 Uhr in Neustadt in eine Verkehrskontrolle geraten – mit Folgen. Die Polizei stoppte den Mann in der Winzinger Straße. Nach Angaben der Beamten stammt der Mann aus Deidesheim und war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Getränkemarkt. Bei der Kontrolle zeigte er lediglich eine nicht-europäische Fahrerlaubnis vor. Der 59-Jährige wohnt aber schon seit Jahrzehnten in Deutschland, hätte seinen Führerschein also umschreiben lassen müssen.

Zudem stand der Mann laut Polizei unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 0,68 Promille. Die Beamten übergaben den Fahrzeugschlüssel an einen Bekannten und leiteten entsprechende Verfahren ein. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert. Den Halter des Mercedes erwartet eine Anzeige, weil er zugelassen hat, dass der 59-Jährige mit dem Auto fuhr.