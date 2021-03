Nicht aufgepasst hat am Donnerstag um 15.45 Uhr die Fahrerin eines Nissan, als sie vom Parkplatz bei der Verbandsgemeindeverwaltung in die Straße Am Bahnhof einfahren wollte. Dort war ein Mercedes unterwegs, mit dem die 52-Jährige zusammenstieß. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro, die Beteiligten blieben unverletzt.