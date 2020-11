Bei Kontrollen in Deidesheim und Haßloch am Dienstag zwischen 9 und 13 Uhr verwarnte die Polizei 13 Autofahrer, weil sie nicht angeschnallt waren, Dokumente und Warndreiecke nicht mitführten oder die Hauptuntersuchung (TÜV) überschritten war. Die Polizei Haßloch kündigte weitere Kontrollmaßnahmen an.