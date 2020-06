Corona hat dafür gesorgt, dass digitale Formate stark zugenommen haben. Konferenzen werden vermehrt über das Internet abgehalten. Die Neustadter Agenturen Apfel Programm Marketing und MediaApes haben in Zusammenarbeit erstmals einen virtuellen Kongress organisiert.

Nahes Vogelgezwitscher, ein entfernter Windstoß, Blätterrauschen direkt am Ohr, auf dem Bildschirm ein Innenhof mit Bäumen – der Teilnehmer der Videokonferenz meint, er wäre mitten drin in dem Innenhof, den Geschäftsführer Frank Apfel normalerweise zum Ort seines Medienkongresses Media Tasting Talks Week wählt. Das Novum bei Apfels Format: Er nutzt den 3D-Sound der Neustadter Firma MediaApes für seine Veranstaltung. Seine Einspieler, die über eine LED-Leinwand in einem Fernsehstudio laufen, kommen mit Kinoqualität bei den Teilnehmern an. „Das ist eine Neuheit und macht aus der Konferenz eine Inszenierung, so dass die Teilnehmer auch etwas erleben“, sagt Apfel.

Google und Netflix eingeladen

Während der Media Tasting Talks Week setzen sich Vertreter der Medienlandschaft mit verschiedenen Trends und Entwicklungen innerhalb der Branche auseinander. In Vorträgen, Gesprächen und interaktiv mit den Zuschauern im Rahmen von Chats werden Themen wie neueste mediale Techniken, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Medien diskutiert. Dabei sind Unternehmen wie Google, Netflix, RTL 2, SWR, N-TV oder Telekom eingeladen.

An der diesjährigen virtuellen Konferenz haben mehr als 500 Interessierte teilgenommen. Für Apfel sei damit „die Herausforderung, eine reale Konferenz in ein virtuelles Format zu übertragen, erfolgreich gemeistert worden“. Eine Fortsetzung des Internetkongresses sei denkbar.

Mit Weinprobe

Apfel veranstaltet den Kongress seit 2016. Von der ersten Stunde an verknüpfte der Pfälzer die Veranstaltung mit Weinempfehlungen. „Meine Idee war, für die Konferenz die Struktur einer Weinprobe zu übernehmen“, erzählt Apfel: „Ein kurzer Vortrag eines Experten, den andere Teilnehmer einordnen, so wie ein Schluck Wein, der probiert und über den anschließend gesprochen wird.“