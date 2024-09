Für das Wochenende waren Rennen auf Sardinien in der Extreme-E-Serie geplant. Das Neustadter Team Rosberg und auch Rosberg X Racing wären vor Ort. Aber dazu kommt es nicht.

Eigentlich sollte sich das Neustadter Team Rosberg unter der Flagge der Mannschaften Rosberg X Racing (RXR) und Legacy Motor Club jetzt in den finalen Vorbereitungen auf die Extreme-E-Rennen in Sardinien (Italien) befinden, um dort an den kommenden beiden Wochenenden zwei Meetings der Elektro-Rennserie zu bestreiten. Doch dazu kommt es nun nicht.

Denn die Organisation der weltweiten Rennserie mit Elektro-SUV hat die beiden Veranstaltungen ebenso abgesagt wie das Finale Ende November in Phoenix ( USA). Die Serie sucht nun nach Ersatzorten und -terminen.

Ab 2025 Antrieb mit Wasserstoff

„Wir alle wollen einen ordentlichen Abschluss für die Extreme E finden, während wir gleichzeitig ein Maximum an Ressourcen in unsere Extreme-H-Entwicklungen stecken können“, erklärte Alejandro Agag, Gründer und CEO der Extreme E, und gab zeitgleich einen Ausblick auf die Zukunft. Denn die beinhaltet statt des „E“ ein „H“: Die Fahrzeuge sollen ab 2025 mit Wasserstoff angetrieben werden.

Kimmo Liimatainen, Teamchef des Teams Rosberg, bedauert die Absage der Sardinien-Events. „Wir sind in Sardinien immer sehr gut zurechtgekommen, deshalb wären wir sehr gerne dort gefahren. Nun warten wir ab, was die Extreme E plant und wünschen uns, dass die Extreme-E-Ära einen würdigen Abschluss bekommt. Und wir möchten natürlich noch den letzten Titel in der Geschichte der Extreme E gewinnen.“ Für die Zukunft ist er optimistisch. „Wir glauben an die Wasserstoff-Pläne. Denn das ist die Zukunft, und es ist auch nachhaltig.“