Mit der 9:20 (2:4, 1:6, 3:6, 3:4)-Niederlage beim SV Cannstatt hat Wasserball-Zweitligist SC Neustadt die Chance auf das Aufstiegsturnier zur ersten Liga verspielt. Beim SCN fehlten mit dem erkrankten Timo van der Bosch und Xaver Schädler, der beruflich verhindert war, zwei wichtige Spieler. Leon Köppl und Flynn Laux, Spieler der U16, ergänzten das Neustadter Team, sie bestritten bereits am frühen Nachmittag mit der Jugendmannschaft eine Partie gegen den Cannstatter Nachwuchs.

Die ersten beiden Viertel setzten die Gastgeber den SCN durch starke Manndeckung schon an der Mittellinie unter Druck, der SCN konnte seine Angriffe nicht abschließen, verlor zu oft den Ball und brachte den SV Cannstatt in gute Konterpositionen. Außerdem verwertete der SCN nicht seine Überzahlspiele nach Zeitstrafen gegen Cannstatter Spieler.

Cannstatt spielte in der Vorsaison noch in der B-Gruppe der Bundesliga und stieg als Tabellenvorletzter in die Zweite Liga ab. Jetzt spielte das Team wie aus einem Guss und präsentierte sich als möglicher Wiederaufsteiger. Für SCN-Coach Thorsten Preuß ist daher der Zug abgefahren, weil nur der Meister der Zweiten Liga Süd ins Aufstiegsturnier kommt.

Das Hinspiel in Neustadt hat der SCN 9:7 gewonnen, bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich. Preuß: „Es ist nicht damit zu rechnen, dass Cannstatt seine beiden übrigen Saisonspiele verliert.“