Neustadt für Einsteiger mit allen Hauptsehenswürdigkeiten auf einen Blick – vom Hambacher Schloss über „Stiftskersch“, „Radhaus“ bis „Casi“ und „Kuckucksbähnel“ – bietet eine neue vom Cartoonisten Steffen Boiselle geschaffene Postkarte, die ab sofort im Handel zu haben ist und für Lesefaule eigentlich die ideale Erstinfo über die Weinstraßen-Metropole liefern sollte plus Lautproben des hiesigen Idioms. Auch die neuen Bächle von „Wasser in de Schdadt“ finden Berücksichtigung, wobei deren Tiefe allerdings leicht übertrieben erscheint, und ebenso jahreszeitliche Höhepunkte wie die „Mandelblieede“ und die Krönung der „Woikeenischin“.

Die Idee sei letztlich aus der Arbeit an einem größeren Projekt entstanden, berichtet Boiselle, einem lustigen Neustadt-Lexikon mit Texten von Ulrich Magin und Bildern von ihm selbst, das Ende des Jahres im hauseigenen Agiro-Verlag erscheinen soll. Das Postkartenmotiv soll dort als Poster im DIN A3-Format integriert werden. Wer nicht so lange warten will, bekommt die Karte schon jetzt im einschlägigen Neustadter Einzelhandel, darunter den meisten Buchhandlungen. Empfohlener Verkaufspreis: 1 Euro.