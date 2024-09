Im Mai hat sich in Maikammer eine kleine Gruppe von Jazzenthusiasten zu einem Verein formiert, der das Kulturangebot an der Weinstraße breiter aufstellen will. Acht Mitstreiter hat der Vorsitzende Mark Felix Rettberg um sich geschart. Am kommenden Freitag steht nun das erste Konzert an.

Alle zwei Monate – immer am zweiten Freitag – will der Verein künftig ein anspruchsvolles Konzert mit zeitgenössischem Jazz auf die Beine stellen und Maikammer