Wo heute Weinberge sind, lebten schon in der Steinzeit Menschen.

Selbst wer Geschichte in der Schule immer dröge fand, kann sich hierzulande ziemlich leicht mit dem Thema anfreunden. Allein die zahlreichen Burgen und Ruinen machen die Sache interessant. Zumindest was das Mittelalter angeht. Mit Rittern, Schwertern oder Zauberern kann man schon Kinder begeistern. Aber auch Erwachsene finden die Zeit faszinierend.

Dann die Römer. Die waren auch mal hier in der Pfalz und haben Spuren hinterlassen. Da gibt es zum Beispiel das römische Weingut im Bad Dürkheimer Ortsteil Ungstein oder die Villa Rustica bei Wachenheim, die die Epoche anschaulich machen. Und schließlich kann jeder, der einmal ein Asterix-Heft in der Hand hatte, mit diesem Kapitel der Geschichte etwas anfangen.

Ein ganz besonderer Stein

Aber die Steinzeit? Wer weiß schon irgendwas darüber. Zum Glück gibt es Experten. Ein solcher war vor wenigen Wochen in Deidesheim in den Weinbergen spazieren und entdeckte ein Relikt aus dieser Zeit. Ein Feuerstein, mindestens 7000 Jahre alt. Jeder Laie hätte ihn wenig beachtet. Aber unser Experte erkannte sofort, dass es etwas Besonderes ist. Und kontaktierte einen weiteren Experten, der zudem auch noch ganz in der Nähe jenes Weinbergs arbeitet: der Heimatforscher Eric Hass, hauptberuflich Kellermeister und Mitarbeiter der Weinmacher in Niederkirchen. Zufälle gibt’s...

Unser Deidesheimer Weinberg wird nun in nächster Zeit wohl gründlicher untersucht werden – im Hinblick auf weitere Relikte aus der Steinzeit. Hass hält es für möglich, dass es dort einen Lagerplatz gab. Man stelle sich vor: Vor 7000 Jahren versammelten sich da ein paar Menschen, hantierten mit ihren Feuersteinen – und plauderten vielleicht ein wenig. Oder genossen die Herbstsonne, wer weiß. Sicher ist allerdings, dass sie dabei keinen Neuen tranken. Denn die Geschichte des Weinanbaus begann in unserer Region erst mit den Römern. Also vor etwa 2000 Jahren. Das lag damals noch in ferner Zukunft.