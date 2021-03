Sandra Germeshausen ist seit 1. Februar die kaufmännische Leiterin der Median-Privatklinik Berggarten in Deidesheim. Das teilt das Unternehmen mit. Die 35-Jährige sei mit der Klinik gut vertraut. Die gebürtige Baden-Badenerin hat eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Laborassistentin absolviert, bevor sie in Köln einen Bachelor- und Masterabschluss in Gesundheitsökonomie erlangte. Im Anschluss begann sie 2015 als Assistentin der Kaufmännischen Leitung in der Median-Klinik Sonnenwende in Bad Dürkheim und der Rhein-Haardt-Klinik, die ebenfalls zu dem Unternehmen gehört. Zwei Jahre später wechselte Klundt als kommissarische Kaufmännische Leiterin in die Klinik für Psychosomatik in Bad Dürkheim und leitete ab Mitte 2018 gemeinsam mit Alexander Heinz als stellvertretende Kaufmännische Leiterin alle zuvor genannten Einrichtungen. Zuletzt war sie ein Jahr lang in Elternzeit.

Die Privatklinik Berggarten ist eine Fachklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und klinische Psychotherapie mit 18 Therapieplätzen.