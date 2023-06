Der Hauptausschuss hat am Donnerstag zwei Investitionen für die Neustadter Feuerwehr beschlossen. Zum einen wird für knapp 164.000 Euro eine neue Halle an der Hauptfeuerwache errichtet. Die Wehr braucht eine weitere Halle, da die bisherige komplett ausgelastet ist. Im hinteren Bereich des Areals an der Linden- und Sauterstraße wird eine Firma aus dem Westerwald nun in Stahlbauweise eine zusätzliche Halle errichten. In dieser werden vier Einsatzfahrzeuge Platz finden. Aufgrund aktueller Richtlinien erhält die Stadt neue Feuerwehrfahrzeuge. Diese dürfen wegen ihrer Ausrüstung nicht im Freien stehen, und sie müssen frostsicher abgestellt werden. Die Fahrzeuge seien schon bestellt, daher werde umgehend mit den Arbeiten an der Halle begonnen. Zum anderen hat der Hauptausschuss beschlossen, dass die Feuerwehr drei neue Tragkraftspritzpumpen bekommt. Die alten Pumpen seien schon über 35 Jahre alt.