Am zweiten Juniwochenende feiern die Appenthaler stets die erste Kerwe im Elmsteiner Tal. Von Freitag, 14. Juni, bis Montag, 15. Juni, ist es „in de Rawegass“ soweit.

Der Elmsteiner Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk und Kerwepräsident Matthias Vorstoffel eröffnen die Kerwe laut Ankündigung am Freitagabend um 19.30 Uhr. Für Musik sorgen der Kurpfälzische Singkreis Elmstein, der MGV „Sängerlust“ und der Protestantische Posaunenchor Appenthal „Soli Deo Gloria“. Am Kerwesamstag tanzt die Jugendgarde der Dorfnarren – rund 20 Jungen und Mädchen – um 18 Uhr. Die Dorfnarren veranstalten ab 18.30 Uhr außerdem wieder die Dorf-Nagel-Meisterschaft.

Mit einem Gottesdienst im Festzelt startet um 10.30 Uhr der Kerwesonntag. Musikalisch gestaltet wird dieser vom Protestantischen Kirchenchor Elmstein und vom Posaunenchor Appenthal. Im Anschluss laden die Appenthaler zu Spießbraten und anderen Köstlichkeiten ein. Der Kirchenchor bietet Kaffee und Kuchen an, Kuchenspenden können direkt im Festzelt abgegeben werden. Um 15 Uhr startet eine Aufführung des „Froschkönigs“ mit dem Figurentheater Poppespënnchen aus Luxemburg im Festzelt. Für Fußballfans wird um 19 Uhr das WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao übertragen.

Fahnen bei Gemeinde erhältlich

Für den Kerwemontag lädt der Förderkreis wieder zu einem Weißwurstfrühstück ein. Um Anmeldung unter Telefon 0162/9048202 bis Montag, 8. Juni, wird gebeten. Zum Mittagessen werden Pfälzer Spezialitäten angeboten. Ab 19 Uhr stimmt der Musikverein Elmstein auf das Kerweende ein.

Der Förderverein bittet die Appenthaler, zur Kerwe die Fahnen zu hissen. Diese sind bei der Gemeinde erhältlich. Für jeden Fahnenkauf zahlt der Förderkreis vier Appen-Taler im Wert von zwölf Euro, die im Festzelt eingelöst werden können.