Ein aufmerksamer Nachbar hat in Niederkirchen einen größeren Wasserschaden bemerkt und damit wohl Schlimmeres verhindert. Das teilte die Polizei mit.

Am frühen Sonntagabend fiel dem Mann in der Straße „An den Marlachauen“ auf, dass aus dem Haus seines Nachbarn Wasser austrat und sich bereits durch die Außenwand drückte. Da der Hauseigentümer nicht zu Hause war, öffneten Polizei und Feuerwehr die Haustür.

Im Gebäude stellten die Einsatzkräfte eine defekte Wasserleitung in der Küche als Ursache fest. Das Wasser war von dort durch die Decke bis in den Keller gelaufen und hatte den Bereich des Stromkastens erreicht. Deshalb konnte der Keller zunächst nicht betreten werden.

Die Feuerwehr stellte schließlich die Wasserversorgung ab und verhinderte weitere Schäden. Diese werden nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro beziffert.

Trotz des erheblichen Wasserschadens bleibt das Einfamilienhaus nach Angaben der Polizei bewohnbar.