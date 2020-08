Der Mann, der am Dienstagabend einen anderen Mann zunächst in der Regionalbahn und dann am Neustadter Hauptbahnhof mit einer Schusswaffe bedroht hat, ist am Donnerstag festgenommen worden. Die für das Bahngelände zuständige Bundespolizei in Kaiserslautern hatte am Mittwochabend eine öffentliche Fahndung mit einem Foto des Beschuldigten herausgegeben. Daraufhin hätten sich mehrere Personen gemeldet, die am Bahnhof Deidesheim bedroht worden waren. Der mutmaßliche Täter soll auch dort mehrfach in die Luft geschossen haben.

Dass der Mann festgenommen wurde, war jedoch eher ein Zufall: Beamten der Neustadter Polizeiinspektion suchten ihn am Donnerstag wegen zweier offener Haftbefehle in seiner Wohnung auf. Sie erkannten den Mann von den Fahndungsbildern wieder, denn er trug dieselbe Kleidung wie am Vortag. Beim Durchsuchen der Wohnung fanden die Polizisten darüber hinaus eine Schreckschusspistole, bei der es um die Tatwaffe handeln könnte. Wegen einer bestehenden Ersatzfreiheitsstrafe, die bei einer nicht gezahlten Geldstrafe verhängt wird, wurde er in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal gebracht.