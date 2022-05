Nach Gleisbauarbeiten der Deutsche Bahn Netz AG sind in dieser Woche an zwei Bahnübergängen in Mußbach Straßenbauarbeiten notwendig. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, müssen die Bahnübergänge deshalb für den gesamten Verkehr voll gesperrt werden. Betroffen ist der Röhrweidenweg. Dort wird von Donnerstag, 19. Mai, 8 Uhr, bis Sonntag, 22. Mai, 16 Uhr gearbeitet. Außerdem ist der Übergang an der Mußbacher Landstraße/An der Eselshaut von Freitag auf Samstag, 20. auf 21. Mai, von 20 bis 6 Uhr, dicht. Die Nachtarbeiten beginnen um 22 Uhr.