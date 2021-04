Ab kommender Woche wird auf der Autobahn 65 zwischen den Anschlussstellen Dannstadt-Schauernheim und Haßloch der nächste Bauabschnitt zur Fahrbahnerneuerung vorbereitet. Aus diesem Grund kann nach Angaben der Autobahn GmbH zwischen Mittwoch, 14. April, und Samstag, 17. April, nur der linke Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe befahren werden. Die Fahrtrichtung Ludwigshafen ist nicht von den Arbeiten betroffen. In der neu eingerichteten Bauphase wird der rechte Fahrstreifen zwischen den beiden Anschlussstellen erneuert.

Ab dem 14. April bis voraussichtlich bis Mitte Mai ist an der Anschlussstelle Haßloch in Fahrtrichtung Karlsruhe dann mit folgenden Einschränkungen zu rechnen: Die Ausfahrt aus Richtung Ludwigshafen kommend wird gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt zur Anschlussstelle Neustadt-Nord. Von dort wird der Verkehr über die Landesstraße 532 bis nach Haßloch geführt. Darüber hinaus wird die Zufahrt auf die A65 in Richtung Karlsruhe gesperrt. Der Verkehr wird über die L530 und L532 bis zur Anschlussstelle Neustadt-Nord geleitet. Das Bauprojekt soll voraussichtlich bis Mitte Juli 2021 abgeschlossen sein.