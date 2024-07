Der Haßlocher Musizierwettbewerbs kehrt nach einer coronabedingten Pause in seinen üblichen Turnus zurück und findet dieses Jahr erstmals wieder am regulären Termin am ersten November-Wochenende statt.

Der Wettbewerb wird in seiner 31. Auflage erneut von der Haßlocher Musikschule mit Unterstützung des Lions-Clubs Haßloch organisiert. Termin ist Samstag, 2. November (Wertungsvorspiele), und Sonntag, 3. November (Preisträgerkonzert). Interessierte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können sich zur Teilnahme anmelden. Dieses Jahr dürfen Duos mit Klavier mitmachen (Duo Streichinstrument mit Klavier oder Duo Blasinstrument, Holz oder Blech, mit Klavier). Anmeldeschluss ist der 4. Oktober.

Die Idee des Musizierwettbewerbs ist es, Kindern und Jugendlichen ein zusätzliches Ziel zu geben, auf das sie sich außerhalb des normalen Übungsalltages bewusst vorbereiten und auf das besonders ernsthaft hingearbeitet wird. Darüber hinaus ist der Wettbewerb öffentlich und ermöglicht vielen Teilnehmenden erstmals das Spielen vor einem Publikum.

Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen, die nicht älter als 26 Jahre sind, nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen und in Haßloch wohnen oder an der Haßlocher Musikschule unterrichtet werden. Anmeldebögen sind im Büro der Musikschule oder online unter www.musikschule-hassloch.de erhältlich.

Bewertung durch eine Fachjury

Beim Wettbewerb selbst werden die Teilnehmenden in sechs Altersstufen eingeteilt und von einer Fachjury mit Punkten bewertet. Die verschiedenen Altersstufen werden getrennt voneinander bewertet. Es müssen zwei stilistisch unterschiedliche Werke gespielt werden. Dabei muss ein schnelles sowie ein langsames Stück vorgetragen werden.

Das Vorspielen findet am 2. November in der Musikschule statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl in der jeweiligen Altersgruppe nehmen am Preisträgerkonzert am 3. November, 15 Uhr, im Kulturviereck teil. Beide Termine sind öffentlich. Alle Teilnehmer erhalten vom Lions-Club gestiftete Preise und eine Urkunde mit dem Prädikat hervorragend, ausgezeichnet, sehr gut beziehungsweise gut entsprechend der von der Jury vergebenen Punktzahl.

Noch Fragen?

Infos zum Musizierwettbewerb in der Musikschule, 06324 935-190 oder musikschule@hassloch.de.