In Maikammer wird seit Freitagabend gefeiert. Ortsbürgermeister Karl Schäfer und Weinprinzessin Sarah I. haben bei bestem Festwetter und vor zahlreichen Besuchern die Weinkerwe eröffnet, bevor die Band „Flash’k’Swag“ auf der Bühne den musikalischen Auftakt besorgte. Bis Montagabend steht viel Live-Musik auf dem Programm. Am Samstag ist um 20 Uhr Partystimmung mit der Band „Insanity“ angesagt. Am Sonntag ab 11 Uhr kredenzt die Feuerwehr neben Wein auch Weißbier und Weißwürste, und passend dazu spielen „Die Kirchberger“ auf. Am Montag, 19 Uhr, tritt der Deutsch-Pop-Musiker Mark Selinger auf. An allen Festtagen sorgt die Feuerwehr mit Weinen und Sekt aus Maikammer sowie herzhaften Speisen für das leibliche Wohl.