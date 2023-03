Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fast zeitgleich mit dem Start in die Formel 1 steht das erste Rennen im Deutschen Langstreckencup (DLC) am Wochenende im tschechischen Most auf dem Programm. An diesen Ort hat der Deidesheimer Ralf Weitlauff (23) ganz besonders gute Erinnerungen.

Genau vor zwei Jahren sicherte er sich am 50. Geburtstag seiner Mutter Beatrice seinen ersten Sieg. Seitdem mischt der 1,90 Meter große Motorsportler mit seiner BMW S 1000 RR in der Szene ganz vorne mit. Ob