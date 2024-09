Das in die Jahre gekommene Neustadter Stadtmuseum in der Villa Böhm befindet sich mitten in einem Prozess der Umgestaltung, bei dem keiner genau sagen kann, wann er zu greifbaren Ergebnissen führen wird. Der Förderverein lässt sich davon aber nicht beirren und rührt vor allem mit seinen beliebten „Mittwochstreffs“ kräftig die Werbetrommel für das Haus – drei davon sind bis Jahresende noch geplant.

Der erste „Treff“ – eigentlich ja eine Vortragsveranstaltung – steht schon am kommenden Mittwoch, 2. Oktober an,