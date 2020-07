Zwei Deidesheimer Jungs haben sich am Sonntag in Manier eines Emil Tischbein aus „Emil und die Detektive“ an die Fersen eines Fahrraddiebs hefteten und dabei geholfen, dass er geschnappt wurde. Laut Polizei hatte ein alkoholisierter 27-Jähriger in der Kirschgartenstraße das Rad eines 13-Jährigen bestiegen und war weggefahren, obwohl der Junge und zwei Freunde daneben standen. Zwei von ihnen nahmen mit Rädern die Verfolgung auf und ließen sich nicht abschütteln, obwohl der Dieb nach hinten schlug und einen der Verfolger an der Schulter traf. Die Jungs blieben hartnäckig und gaben der Polizei ihren jeweiligen Standort durch. So konnte der 27-Jährige an der Winzergenossenschaft gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,33 Promille. Neben der Trunkenheitsfahrt muss er sich wegen Fahrraddiebstahls und Körperverletzung verantworten.