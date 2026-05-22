Ein Linienbus, der am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der Duttweilerer Straße in Neustadt in Richtung Geinsheim unterwegs war, musste hinter einem geparkten Fahrzeug anhalten, um einen entgegenkommenden Pkw mit Anhänger durchzulassen. Laut Polizei streifte dieser Wagen dabei den Bus, an dem Sachschaden entstand. Der Pkw-Fahrer flüchtete danach von der Unfallstelle, ohne sich weiter um das Geschehene zu kümmern. Wer Hinweise auf dem Pkw mit Anhänger geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.