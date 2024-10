Eine Kontrolle der Neustadter Polizei hatte mehrere Anzeigen gegen einen Polo-Fahrer zur Folge. Wie die Beamten am Wochenende mitteilten, wurde der 24-jährige Mannheimer am Freitagmittag in der Landwehrstraße kontrolliert. „Hierbei zeigte der Mann lediglich ein Bild seines belgischen Führerscheines vor“, heißt es im Pressebericht. Die Ermittlungen hätten dann allerdings ergeben, dass der Fahrer nie im Besitz eines solchen Führerscheines gewesen sei. Daher kommen auf ihn nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundefälschung zu. Die Polizisten bemerkten zudem drogenbedingte Auffälligkeiten bei dem Mann. Ein Drogenvortest sei nicht möglich gewesen, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt ein. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Der Fahrzeugschlüssel wurde einer Bekannten übergeben. Die Halterin des Fahrzeuges wird sich laut Polizei ebenfalls in einem Strafverfahren verantworten müssen, da diese zuließ, dass der 24-Jährige den VW Polo führte, obwohl er nicht im Besitz eines Führerscheines war.