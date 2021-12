Stolze 2500 Euro für einen guten Zweck brachte der Neustadter Mediziner Martin Messemer 2019/20 mit seinem liebevoll gestalteten Kinderbuch „Die Geschichte von Georg dem Leuchtturmwärter und Lilly dem Seehundfräulein“ zusammen. Jetzt, gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten, kommt der Nachfolgeband frisch aus der Druckerei.

Der komplette Erlös aus dem Verkauf soll auch diesmal wieder an die von Abenteurer Rüdiger Nehberg gegründete Organisation Target gehen, die gegen weibliche Genitalverstümmelung kämpft.

Die neue Geschichte schließt genau da an, wo die alte aufgehört hat: Nilpferd Georg hat es sich mit Seehundfräulein Lilly, das er seinerzeit von einer Eisscholle rettete, in seinem Leuchtturm gemütlich gemacht, doch dann plagt beide plötzlich das Fernweh, und sie beschließen auf Weltreise zu gehen. Erste Station ist ein zerstrittenes Land namens Salatistan mit einer heiligen Stadt, hinter der man unschwer Jerusalem erkennen kann. Weiter geht es dann durch einen von Karawanen, fliegenden Teppichen und Maharajas bevölkerten Orient bis nach China und ins „Land der goldenen Pagoden“.

Wie schon bei der Premiere ist auch der neue Band schön bebildert, wobei diesmal allerdings nicht mehr die frühere Kunstlehrerin Heidrun Oeschger, sondern Josef Christiany, Vermessungsingenieur aus Haardt, die Illustrationen übernommen hat. „Er ist ein alter Freund und ein sehr talentierter Zeichner“, berichtet Messemer. Für die Textgestaltung in echter Schreibschrift hat der Facharzt für Innere Medizin eine Kollegin gewinnen können: die Zahnärztin Franca Baur.

Herausgekommen ist so erneut eine heitere Kindergeschichte, die in einen nostalgisch-zauberhaften Orient entführt, der vielleicht nicht ganz zufällig im Zeichenstil an „Asterix im Morgenland“ erinnert. Und wie bei den tapferen Galliern wartet auch auf Lilly und Georg zum Schluss ein großes Festessen in der Heimat.

