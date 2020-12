Eine Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag auf der A65 in Höhe der Ausfahrt Edenkoben in die Mittelschutzleitplanke gekracht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gab die Frau bei der Unfallaufnahme an, täglich ein Antidepressivum einzunehmen.

Die Behörden weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bestimmte Medikamente die Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit erheblich einschränken können. Entsprechende Angaben zur Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit seien dem Beipackzettel zu entnehmen.

Der Autofahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert, die überprüft, ob sie zukünftig weiter Fahrzeuge führen darf.