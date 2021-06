Die Bundespolizei hatte am Dienstag kurz vor Mitternacht einen kuriosen Einsatz samt Verhaftung am Neustadter Bahnhof. Ein Mann fiel den Polizisten auf, weil er ohne Mund-Nasen-Schutz im Bahnhof unterwegs war. Die Polizisten wiesen den 47-Jährigen auf die Maskenpflicht im Bahnhofsbereich hin und ließen sich den Ausweis zeigen. Dabei ergab sich, dass der Mann aufgrund einer Verurteilung wegen Schwarzfahrens zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Mannheim ausgeschrieben war. Also wurde er verhaftet. Auf dem Bundespolizeirevier wurde dem Verurteilten erklärt, dass er die Haftstrafe in Höhe von 30 Tagen mit der Zahlung von 527,50 Euro abwenden kann. Da er genug Bargeld bei sich hatte, konnte der 47-Jährige die Strafe bezahlen und kurz nach Mitternacht seinen Weg fortsetzen – diesmal mit Maske.