Am Freitag haben Randalierer gegen 23 Uhr ein Taxischild in der Hindenburgstraße in Neustadt beschädigt und sind anschließend zu Fuß geflüchtet. Nach Angaben der Polizei konnte einer der Täter im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Der 22-jährige Mann war alkoholisiert und verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten, weshalb er gefesselt werden musste. Dabei biss der Mann einen Polizisten in den Arm. Der Täter wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen. Gegen den Mann laufen nun mehrere Strafverfahren.