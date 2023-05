Weil die katholischen Pfarrgemeinden im Bistum Speyer ihre Pfarrheimflächen verkleinern müssen, läuft vor Ort die Suche nach vernünftigen Lösungen. Für Geinsheim ist Dekan Michael Paul froh, dass der Malter Menüservice ab 1. Oktober zwei Räume im Pfarrheim nutzen möchte. Es geht um einen kleinen Raum (er soll als Kühlhaus für die Lebensmittel genutzt werden) und um die Küche. Für die katholische Kirchengemeinde soll im Pfarrheim wieder eine eigene kleine Küche eingerichtet werden. Alles sei schon besprochen, so Paul. Der Malteser Menüservice wolle das ganze Jahr über für alle Weindörfer rund um Neustadt mehrere Mittagessen zur Auswahl anbieten und die Menüs mit E-Autos ausfahren. Begonnen werden soll mit 160 Essen pro Tag, so Paul. In einem weiteren Schritt sei schon geplant, „dass die Malteser auch mal im Pfarrheim ein Essen servieren und wir dort dann eine Möglichkeit zum gemeinsamen Treffen haben“. Paul ist von dieser Lösung begeistert: „Das wäre eine große Chance für uns und ein wichtiges Angebot für alle Menschen in Geinsheim und den umliegenden Dörfern, die mit Mittagessen versorgt werden möchten.“ Allerdings habe sich nun ein Problem ergeben, denn die bisherigen Stromleitungen ins Pfarrheim seien für das Zusatzangebot nicht ausreichend. Daher müsse dort nun entsprechend investiert werden. Er habe schon Spenden gesammelt, „aber insgesamt geht es um rund 10.000 Euro“, so Paul. Er würde sich daher über weitere Spenden freuen, „jeder Cent“ auf dem Konto VR Bank Südpfalz, IBAN DE34 5486 2500 0006 8012 50, helfe. „Ich hoffe sehr, dass alles klappt, denn wir und die Malteser wollen, dass das Angebot zum 1. Oktober starten kann“, betont der Dekan.