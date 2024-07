In Maikammer ist am Freitag die Kerwe eröffnet worden. Noch bis Montag wird gefeiert. Am Eröffnungstag spielen ab 19 Uhr „Slice“ in der Ortsvinothek und ab 19.30 Uhr „Insanity“ auf der Festbühne. „Slice“ ist auch am Samstag in der Ortsvinothek zu hören, um 20 Uhr rockt „Flash ’K’ Swag“ die Festbühne. Am Sonntag steht um 11 Uhr ein Frühschoppen auf dem Programm. Am Montag spielen ab 19 Uhr „The Bombshells“.