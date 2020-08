Die Filiale Maikammer des Boulevardtheaters Deidesheim nimmt nach langer Corona-Pause im September wieder ihren Spielbetrieb auf. Allerdings werden die Stücke nicht wie geplant im Rassigakeller, sondern im großen Saal des Bürgerhauses aufgeführt. Ein entsprechendes Hygienekonzept wurde nach Mitteilung des Büros für Tourismus ausgearbeitet. Die Besucher sind verpflichtet, sich an die Auflagen zu halten. Los geht es am Samstag, 5. September, um 20 Uhr mit dem Lustspielklassiker „Die Leich im Rhoi“ und am Sonntag, 6. September, um 14 Uhr mit Tim Poschmanns Comedy-Solo „Warum Heiraten? Leasing tut’s doch auch“. Es gibt 106 Sitzplätze für jede Vorstellung. Karten (19 Euro) unter 0152-08519619, 0172-4008201 oder www.boulevard-maikammer.de.