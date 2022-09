Die Situation auf dem neu gestalteten Abenteuerspielplatz im Böbig beschäftigt die Neustadter. Die Stadt bekommt viel Lob für die vor wenigen Wochen eröffnete Anlage. Doch gibt es auch erste Klagen über zu viel Müll auf dem Gelände. Thomas Zogrotzky hatte von leeren Pizzakartons und Verpackungsmüll berichtet. Die Stadt wiederum verweist drauf, dass das Gelände zweimal täglich von Bauhof-Mitarbeitern gereinigt werde. Zudem gab es den Tipp, Pizzakartons direkt neben die Mülleimer zu legen. Den Artikel hat auch Sandra Brunner gelesen. Sie macht gerade Urlaub in Hopfen am See im Allgäu. Die Stadt Füssen habe das Müllproblem mit Pizzakartons mit speziellen Mülleimern behoben, berichtet sie und schickt auch Bilder mit. Ihre Informationen gingen auch an die Verwaltung, die sich nun mit der Anregung befassen dürfte. Schließlich wollen alle ja vor allem eine schöne Zeit auf dem großen Spielplatz haben.