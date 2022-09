Thomas Zogrotzky wollte an einem späten Vormittag mit seinem Enkel auf den Abenteuerspielplatz im Stadtteil Böbig. Überrascht war er, wie sich die neu gestaltete Anlage bei seinem Besuch präsentierte.

Gleich an der Eingangstür fielen Zogrotzky leere Pizzakartons ins Auge. Weiterer Verpackungsmüll von aufgegessenen Mahlzeiten verteilte sich seinem Eindruck nach auf dem ganzen Platz.

„Ich habe die Entstehung des Abenteuerspielplatzes von Beginn an mit großem Interesse verfolgt. Ein tolles Projekt, das die Stadt Neustadt damit für ihre Bürger realisiert hat, um ihnen in ihrer Freizeit zu ermöglichen, mit Kindern und Enkelkindern ein Stück Abenteuer vor Ort zu erleben“, lobt Zogrotzky. Und gerade weil er die Umgestaltung des Platzes so gelungen findet und regelrecht begeistert ist von den Möglichkeiten, die er Kindern und Erwachsenen bietet, fände er es schade, wenn die Anlage durch die Ignoranz und Rücksichtslosigkeit von manchen Besuchern in kurzer Zeit vermüllt und damit unattraktiv gemacht würde.

„Müll notfalls neben Abfallbehälter ablegen“

Mehr Glück hatte die Autorin dieses Berichts bei ihrem Besuch des Abenteuerspielplatzes. Die Anlage war zumindest an diesem Nachmittag nicht vermüllt. Außer ein paar vertrockneten Blättern von den Laubbäumen fand sie auf dem Platz nur eine Plastikflasche, die sie wegen des Pfands mitnahm, um sie dem Recycling-Kreislauf zuzuführen. Sogar die beiden Grillstellen waren einwandfrei sauber gereinigt und luden dazu ein, sich ein Steak auf den Rost zu legen. Zudem finden sich gut verteilt ausreichend blaue Mülleimer, die alle anscheinend frisch geleert und mit Plastiksäcken ausgekleidet waren.

Claudia Klos, eine Besucherin, die mit ihrem Enkel Johannes auf dem Spielplatz war, meinte zur Sauberkeit des Platzes: „Also ich war in der letzten Ferienwoche mit Johannes fast jeden Tag hier. Da gab es nie irgendeine Verschmutzung oder herumliegenden Müll, der uns aufgefallen wäre.“

Vonseiten der Stadt wird der Abenteuerspielplatz zwei Mal pro Tag von Mitarbeitenden des Bauhofs gereinigt. Diese leeren auch die Müllbehälter, sagt Pressesprecherin Dagmar Staab. In Ordnung sei, wenn „Abfälle, die für die Abfalleimer-Öffnungen zu groß sind, etwa Pizzakartons, neben den Abfallbehältern abgelegt werden“. Auch dieser Müll werde von den Mitarbeitenden des Bauhofs mitgenommen und entsorgt.