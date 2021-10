Zur einer Lesung mit dem Publizisten Helmut Ortner aus dessen aktuellem Buch „Widerstreit. Über Macht, Wahn und Widerstand“ lädt der Lions Club Weinstraße ein. Ortner liest am Freitag, 5. November, um 18 Uhr in der Neustadter Stiftskirche. Im Anschluss kann mit ihm diskutiert werden. Der Eintritt ist kostenlos, der Lions Club verkauft Getränke und Bücher – der Erlös kommt Neustadts Patengemeinde Mayschoß im Ahrtal zugute. Offen ist die Veranstaltung für von Corona genesene und geimpfte Besucher. Interessierte sollen sich per E-Mail an lions.weinstrasse@outlook.de anmelden. Mehr Infos und auch ein Statement des Autors ist auf der Homepage www.lions.de/web/lc-weinstrasse zu finden.