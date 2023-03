Seit 1999 vergeben die Neustadter Lions Preise an Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen für besonderes soziales Engagement. Wie vielfältig dies sein kann, hat die aktuelle Preisverleihung im Casimirianum gezeigt.

Die Palette ging vom ehrenamtlichen Sanitätsdienst über die historische Aufarbeitung jüdischer Spuren in der NS-Zeit bis hin zu Streitschlichtern und zukunftsorientierten Arbeitsgemeinschaften (AG) an der Schule. Frank Sobirey vom Lions-Hilfe-Verein Neustadt bilanzierte: „Rund 1900 Euro wurde an Preisgeld für die Schulen, die uns engagierte Schülerinnen und Schüler gemeldet haben, bereit gestellt.“ Die Unterstützung der hiesigen Schulen liege dem Lions Club Neustadt am Herzen“, so Jugendbeauftragter Stefan Grutke.

Ausgezeichnet wurden von der Schubert-Schule die Streitschlichter Yacine Bouzidi, Sandy Khalil, Kerim Krebs, Leonie Frech, Mathias Palm, Jorden Ohlinger, Stivan Ganchov, Finn Schinkitz und Dalia Mustafamit. Die Georg-von-Neumayer Realschule Plus erhielt einen Preis für die Gruppe „Schüler helfen Schülern“ mit Joshua Ohler, Naxhije Mucaj und Phillip Jung sowie einen Sonderpreis für den Schülersprecher und Schulsanitäter Isen Hoxhaj.

Sanitäter und Fair Trade

Der Schulsanitätsdienst der Gebrüder-Ulrich-Realschule Plus in Maikammer wurde mit Alicia Kistner, Emelie Wolff, Samantha Zähringer, Tünde-Rozsika Toth und Leonie Becker ebenso geehrt wie der des Kurfürst Ruprecht-Gymnasiums (KRG) mit Haakon Bührer und Benedikt Jahn. Sensibel das Verhalten der Menschen ändern wollen sowohl die Fair-Trade-AG des Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG), zu der Jasper Unterfänger und Lavinia Abstein gehören, wie auch die Zukunfts-AG des KRG mit Lena Adams, Tina Köhl und Eva Olivari.

Einer weiteren preisgekürten AG des KKG gehören Rabea Hall, Anni Ye, Marieke Kärcher und Josepha Westwood an. Sie recherchierten über das Schicksal jüdischer Schülerinnen ihrer Schule während und nach der NS-Zeit. Schließlich gingen zwei Preise an die Berufsbildende Schule Neustadt: Das Nachhaltigkeitsprojekt „Alte Schachteln neu entdeckt“ wurde von Moritz Marino für seine Klasse der Packmitteltechnologen präsentiert. Wie gut der deutsch-französische Austausch in Europa funktionieren kann, zeigten deutsche und französische Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule 1 Metalltechnik und ihrer Partnerschule im Elsass.